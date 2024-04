Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Maxer a facut primele declarații dupa ce Smiley și Damian Draghici au lansat melodia „S-a furat mireasa”. Artistul spune ca o piesa asemanatoare a compus și el in urma cu aproximativ cinci ani. De curand, Smiley și Damian Draghici au lansat impreuna piesa „S-a furat mireasa”, la care au lucrat…

- Muzicienii care alcatuiesc formația Etenal Dark au lansat o noua melodie care va fi inclusa in viitorul album al trupei. Piesa „Timp” se va regasi pe materialul discografic Cugetari” și are parte de un videoclip filmat la „Victoria’s Place” din Oradea. „Sloganul nostru pentru aceasta piesa este: «Timp»-filozofie…

- The Motans a colaborat, pentru prima data, cu Andra pentru „Inapoi in Viitor”, o piesa despre o poveste de iubire sincera. Melodia a adunat, in cateva zile, peste 100.000 de vizualizari pe YouTube, scrie SHOK.md .

- Melodia „Mi Sangas Sen Vi”, interpretata de Sandro Machado, un artist brazilian care de cațiva ani s-a stabilit in Timișoara s-a calificat in semifinala concursului Eurovision din San Marino. Piesa este o balada emoționanta scrisa in limba esperanto și s-a clasat printre cele 16 finaliste in runda a…

- Pentru ca zilele acestea se vorbește despre iubire, relații și sentimente profunde, buzoianul Andrei Ursu și-a promovat foarte mult o noua piesa din albumul sau personal. Melodia „Crede-ma” face parte din cele cinci hit-uri din albumul „Cantece de inima”, proiect ce marcheaza un moment important in…

- Cantareața Erika Isac, autoarea piesei „Macarena”, ce a starnit o furtuna pe rețelele de socializare, a dezvaluit miercuri, pentru Pagina de Media, ca versurile melodiei au fost inspirate din experiențelor sale și ale femeilor din jurul ei. Artista a catalogat reacțiile negative primite ca fiind frustrari…

- Dupa ce a lansat piesa „Macarena”, in urma cu cateva zile, Erika Isac, a ajuns la urechile multor romani. Melodia artistei e pe locul unu in trending pe Youtube, reușind sa stranga pana acum aproape trei milioane de vizualizari.Erika Isac, artista care a imparțit societatea cu melodia ”Macarena”, a…

- Piesa "Macarena" a artistei Erika Isac a starnit un val de reacții diverse in randul publicului, inclusiv printre personalitați notorii precum polițistul Marian Godina. Intr-o postare recenta, acesta din urma și-a exprimat opinia in legatura cu piesa, atragand atenția asupra aspectelor controversate…