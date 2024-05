Diplomat: Rusia va trebui să-şi mărească arsenalul de rachete Un diplomat rus a facut anunțul! Rusia va trebui sa-si mareasca arsenalul de rachete pentru a descuraja Occidentul, in contextul in care Moscova este acum in confruntare deschisa cu SUA si aliatii lor, a declarat, luni, un diplomat rus, relateaza Reuters . Invazia lui Vladimir Putin din 2022 din Ucraina a dus la cea mai mare deteriorare a relatiilor dintre Rusia si Occident de la criza rachetelor din Cuba din 1962, potrivit unor diplomati rusi si americani. Rusia si-a intensificat productia de armament si SUA estimeaza ca va fabrica in acest an mai multa artilerie decat toate cele 32 de state… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

