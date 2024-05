Vremea la extreme, România devastată de furtuni și grindină. La munte a nins viscolit Toata țara a fost devastata de furtuni, grindina și vijelii. Meteorologii au emis mai mute atenționari de vreme extrema in mai multe județe, dupa ce din senin s-a innorat. Mai multe șosele din țara au fost acoperite de gheața, sute de hectare de culturi agricole au fost distruse complet de grindina de mari dimensiuni, iar la munte a nins viscolit. Vremea se schimba de la o ora la alta. Fenomenele meteo extreme au maturat județul Bistrița-Nasaud. In localitatea Șintereag a plouat torențial, cu grindina Un strat de gheața s-a format, in doar cateva minute, pe șosea.In județul Mehedinți, mai multe… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

