- A mai ramas mai putin de o luna pana la cea de a sasea editie Neversea, the Queen of Festivals, care promite cea mai caliente editie de pana acum datorita celor peste 150 de artisti, experientelor pregatite in festival si momentelor unice create de organizatori. Fanii Neversea se vor intalni cu DJ Snake,…

- Echipa Asociației ROR pregatește un nou eveniment aflat la cea de a-IV-a ediție: Femeia moderna, duminica 31 martie, ora 11:00 la Palatul Braunstein din municipiul Iași. Un moment incarcat de emoții: lansarea carții ,,Atinge sufletul și vei simți iubirea”, scrisa de doamna Consuela Bolohan, o prietena…

- Pregatește-te sa transformi livingul tau intr-un spațiu plin de stil și funcționalitate! In randurile urmatoare vei descoperi cateva idei creative de amenajare a unui living și vei primi sfaturi despre cum sa realizezi un spațiu confortabil și funcțional. Te vei familiariza cu cele mai moderne tendințe…

- La sfarsitul lunii martie, va avea loc sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal. In perspectiva acesteia, pe site ul municipalitatii, sunt incarcate titlurile proiectelor de hotarare care vor intra la vot in sedinta Un astfel de proiect vizeaza aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica…

- Ministerul Energiei a elaborat un proiect de act normativ, inițiat de ANRE, prin care pregatește revenirea la liberalizarea pieței energiei și gazelor. Prima masura este dispariția achizițiilor centralizate și reducerea prețului de la 450 lei MW, la 400 lei MW, urmata de introducerea unei perioade de…

- Președintele rus Vladimir Putin „s-a laudat” miercuri ca armele nucleare ale țarii sale sunt „mai avansate” decat cele ale Statelor Unite și ca arsenalul sau este intotdeauna „pregatit” pentru un razboi nuclear, potrivit AFP, scrie hotnews.ro .

- "Peste 1.000 de kilometri" de linii defensive sunt construite sau in curs de constructie pe frontul din Ucraina, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat BFMTV si Le Monde, transmite AFP, preluat de Agerpres.