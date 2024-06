Stiri pe aceeasi tema

- Kievul poate incepe chiar maine discutii pentru pace cu Rusia, daca Moscova se va retrage de pe tot teritoriul ucrainean, a declarat, duminica, 16 iunie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la finalul summitului privind pacea in Ucraina desfasurat in Elvetia, transmite BBC.Zelenski a declarat…

- Rusia pregatește a doua faza a ofensivei impotriva Ucrainei pe direcția Harkov și aduna mari unitați militare in zona, a declarat comandantul Forțelor Ucrainene, generalul Sirski, in timp ce tot mai multe țari occidentale, printre care Statele Unite, Franța și Marea Britanie, permit Kievului sa loveasca…

- NATO discuta posibilitatea de a proteja cerul din vestul Ucrainei. Acest lucru a fost comunicat de cotidianul economic Bild cu referire la surse. Potrivit ziarului, unele țari NATO sint gata sa acorde sprijin Kievului și sa acționeze direct pe teritoriul Ucrainei. Estonia, Marea Britanie, Polonia, Canada,…

- Mai mulți elevi și profesori de la Colegiul „Alexandru Ioan Cuza" Suceava au participat recent la un stagiu de pregatire in Franța, in cadrul unui proiect Erasmus, proiect ce are ca parteneri unitați școlare din Norvegia, Portugalia, Italia, Franța și Turcia. Scopul urmarit de ...

- Jurnalistul și opozantul rus incarcerat Vladimir Kara-Murza, editorialist la Washington Post, a fost recompensat luni, 6 mai, cu premiul Pulitzer pentru comentariile scrise din spatele gratiilor, relateaza The Kyiv Independent.Juriul Pulitzer a remarcat „articolele pasionate ale lui Kara-Murza, scrise…

- Ucraina pregateste acorduri de cooperare in domeniul securitatii cu alte sapte tari, inclusiv cu Statele Unite, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski in discursul sau catre natiune de miercuri seara."Pregatim sapte noi documente de securitate pentru tara noastra, acorduri bilaterale de securitate,…

- Iubitorii de peisaje idilice beneficiaza de un nou top al plajelor cu cele mai albastre ape din lume, realizat de o companie pentru inchirierea de case de vacanța, transmite Rador. Autorii clasamentului au dorit sa se bazeze pe criterii științifice, iar pentru aceasta au intocmit mai intai o lista lunga…

- In 2023, 867 000 de tone de ciocolata și batoane de ciocolata au fost exportate de membrii UE in țari din afara UE (extra-UE), arata datele Eurostat. Acest lucru marcheaza o creștere de 2% fața de 2022 (852 000 de tone) și o creștere de 35% fața de 2013 (643 000 de tone). Principalii exportatori de…