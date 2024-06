Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 13 iunie 2024, praznicul Inalțarea Domnului, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a savarșit Sfanta Liturghie Arhiereasca la biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Baia Mare, a rostit cuvant de invațatura, dupa care a oficiat, la Monumentul Ostașului…

- Joi, 13 iunie, praznuim Inalțarea Domnului Iisus Hristos cu Trupul inviat la ceruri. Cu aceasta ocazie la Biserica „Sfintilor Apostoli Petru si Pavel” de pe Valea Rosie, Preasfințitul Parinte Iustin, episcopul ortodox al Maramureșului și Satmarului, va savarși Sfanta Liturghie Arhiereasca in sobor de…

- Duminica, 2 iunie 2024, duminica femeii samarinence, Preasfinșitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a savarșit Sfanta Liturghie Arhiereasca la biserica „Sfantul Iosif Marturisitorul” din Baia Mare, la implinirea a 20 de ani de la tarnosire și a rostit cuvant de invațatura. „Cu…

- Marti, 7 mai 2024, a treia zi de Sfintele Pasti, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca la Manastirea Habra de la Grosi – Baia Mare. A fost marcat hramul sfantului locas de inchinare, la care a fost prezent un mare sobor de preoti…

- Marti, 7 mai 2024, a treia zi de Sfintele Pasti, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca la Manastirea Habra de la Grosi – Baia Mare, cu ocazia hramului sfantului locas de inchinare, in fruntea unui mare sobor de preoti si diaconi.…

- Sambata, 4 mai 2024, la ora 24,00, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a savarsit slujba Invierii Domnului la catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, in fruntea unui numar impresionant de credinciosi, peste 10.000, care au venit multi ca niciodata ca sa se…

- Duminica, 28 aprilie 2023, Duminica Intrarii Domnului in Ierusalim, Floriile, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare. Slujba a avut loc in biserica din partea de sus, in mijlocul…

- Duminica, 7 aprilie 2024, a cinstirii Sfintei Cruci, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca in biserica „Pogorarea Sfantului Duh”, Baia Sprie, paroh Pr. Jean Yves Pop Suarasan, inconjurat de un sobor de preoti si diaconi si a rostit…