- Surse rusești au confirmat, pe 16.06.2024, ca prima baterie de rachete antiaeriene S-500 Prometheus a fost desfașurata in Ținutul Krasnodar. Cel mai recent sistem de aparare antiaeriana și antiracheta va acoperi Podul Crimeea construit peste Stramtoarea Kerci, nonteaza defense.ro.

- Statele Unite vor trimite in urmatoarele zile inca un sistem de aparare antiaeriana de tip Patriot in Ucraina, scrie New York Times, citand oficiali de rang inalt civili si militari sub protectia anonimatului. Acest sistem este desfasurat in prezent in Polonia, unde apara un contingent american care…

- Ucraina a avertizat ca Rusia iși extinde utilizarea TikTok pentru a pune sub semnul intrebarii legitimitatea președinției lui Volodimir Zelenski și pentru a submina moralul națiunii, in timp ce Kremlinul iși exercita avantajul atat in spațiul cibernetic, cat și pe campul de lupta, scrie Bloomberg. Rusia…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, spune ca anul acesta vor intra in dotarea armatei primele sisteme de aparare anti-racheta S-500, de generație noua. S-500 ”Prometheus” este o noua generație de sisteme de aparare aeriana cu raza lunga de acțiune. Sunt menite sa inlocuiasca sistemele S-400 și…

- Razboi in Ucraina, ziua 785. Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a cerut țarilor din Europa sa preia exemplul Germaniei dupa ce aceasta a trimis Ucrainei un sistem suplimentar de aparare antiaeriana Patriot.

- Razboi in Ucraina, ziua 782. ​​​​​​​Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca Ucraina are nevoie de ajutor din partea aliatilor sai pentru a se apara de atacurile aeriene, la fel cum Israelul s-a bazat pe aliatii sai pentru a distruge amenintari

- Volodimir Zelenski a avertizat, sambata, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia isi continua campania intensa de bombardamente cu raza lunga de actiune, relateaza Reuters.STIRIPESURSE.