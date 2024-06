Noi ateliere distractive stârnesc creativitatea celor mici, la Dâmbovița Mall Sambata, 22 iunie, copiii sunt din nou rasfațați cu o serie de ateliere captivante și activitați interactive, la Dambovița Mall. Organizatorii ii provoaca pe cei mici la a-și exprima creativitatea cu trei ateliere distractive: „Peisaj de vacanța” – atelier de pictura pe panza de șevalet „Toci de absolvire – atelier de confecționare toci personalizate de ... Citește mai mult Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

Stiri pe aceeasi tema

