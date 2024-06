Stiri pe aceeasi tema

- Fericire mare pentru Anca Țurcașiu! Artista a deveni bunica, dupa ce Andreea, nora ei, a nascut azi-noapte o fetița sanatoasa, care a primit nota 10 din partea medicilor. Vestea frumoasa a fost data chiar de cantareața pe rețelele sociale, cu lacrimi in ochi. Ce prenume deosebit au ales pentru bebelușa?…

- Parinții Raisei sunt in stare de șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta intr-o rapa, langa casa. Familia ei s-a intors din Spania in Romania și vor sa se faca dreptate. Cei doi sunt convinși ca verișorul nu ar fi putut sa o ucida singur, in timp ce mama adolescentului spune ca nu are…

- Cristina Cioran va pleca in curand din Romania cu noul ei iubit. Intr-un interviu pentru Ciao, fosta prezentatoare de televiziune a spus ce se va intampla și cu Ema, fetița ei și a lui Alex Dobrescu. Dupa relația eșuata cu Alex Dobrescu, care are ordin de protecție și nu se poate apropia de Cristina…

- Giulia Nahmany a venit in Romania pe cand avea 12 ani, dupa o buna perioada in care ea și parinții s-au mutat in Belgia. Vedeta are o relație apropiata și cu bunica ei, care locuiește in Israel și despre care spune ca i-a dat o mulțime de lecții.

- Au aparut primele imagini cu fetița de patru ani și bunica ei, care au murit in Calarași, dupa ce au mancat pește. Cele doua urmeaza sa fie conduse pe ultimul drum de familie, in ajunul Paștelui. Familia lor va avea cele mai dureroase sarbatori de pana acum.

- O fetița de 4 ani și bunica ei, dintr-o localitate din județul Calarași, au murit dupa ce ar fi mancat macrou congelat cumparat de la magazinul din sat. Tragedia s-a petrecut luni dimineața, in jurul orei 8:30. Familia a sunat la 112 intrucat fetița de 4 ani era in stare de inconștiența. A fost dusa…

- Don Pepe și soția lui, Maria Capalnaș, traiesc momente unice. Cei doi s-au casatorit in urma cu cateva luni, pe malul Lacului Como, iar de curand, au devenit și parinți. Soția afaceristului a adus pe lume primul lor copil, o fetița.

- Cazul pare desprins din filme. Cele doua femei sunt bunica și mama micuțului, care au inceput sa se certe și sa traga amandoua de micuț pana cand copilului i s-a facut rau.Cand și-au dat seama ca bebelușul nu mai mișca au sunat la 112, dar a fost prea tarziu. Medicii nu i-au mai putut salva viața.Ancheta…