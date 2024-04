Vânătorii de comori din comuna Colţi, Buzău, deschid sezonul săpăturilor după chihlimbar Sezonul cautarii comorilor naturale a inceput in comuna buzoiana Colti, unde pasionații de chihlimbar ies la vanatoare dupa fiecare ploaie de primavara. Echipați cu tarnacoape, acești cautatori se avanta in cautarea bulgarilor de rașina ascunși in malurile cursurilor de apa. Fiecare descoperire devine o mica comoara, transformata cu pricepere in bijuterii prețioase. Chihlimbarul gasit in aceasta regiune este prețuit pentru multiplele sale intrebuințari. Pe langa utilizarea in bijuterii, rașinile fosile sunt folosite in tratamentele homeopate și joaca un rol important in credințele magico-religioase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In comuna buzoiana Colti, pe timpul primaverii, dupa fiecare ploaie, isi fac aparitia cautatorii de chihlimbar, care, cu ajutorul tarnacoapelor, precum stramosii lor, incearca sa gaseasca in malurile cursurilor de apa bulgari de rasina pe care sa ii transforme ulterior in bijuterii. Chihlimbarul…

- La Cincu , inființarea unei baze NATO s-a reflectat rapid in revigorarea afacerilor celor trei restaurante din localitate. Cea mai mare parte a clienților sunt militarii straini cantonați in baza. Unul dintre primele efecte ale inființarii bazei NATO de la Cincu a fost revigorarea vanzarilor din restaurante.…

- CIUDAT… Au ramas mai puțin de trei luni pana cand comunele, orașele și municipiile din Romania iși vor alege noii primari, insa asta pare sa conteze mai puțin pentru administrația județului Vaslui, care se pregatește sa organizeze referendum pentru demiterea primarului Bebone Pletea, de la Ibanești.…

- Fostul premier al Romaniei, Theodor Stolojan, a vorbit despre alegerile care vor avea loc in Romania, anul acesta. Daca este de acord cu listele comune la europarlamentare, la alegerile locale vrea candidați separați. Fostul premier al Romaniei, Theodor Stolojan, a declarat inaintea Biroului Politic…

- Președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma, așteapta propuneri venite din partea primarilor din județ care vor sa faca ceva pentru comunitațile lor. Președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma , le-a reamintit primarilor din județ ca ușa sa este deschisa mereu pentru edilii care vor…

- Conducerea partidului Pro Romania, fondat de Victor Ponta, se afla in negocieri avansate cu partidul extremist AUR pentru formarea unei alianțe politice sau electorale in vederea alegerilor locale și europarlamentare, conform unor surse politice. Miza AUR in aceasta posibila alianța ar fi asigurarea…

- Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), inființat de catre Dan Voiculescu, a anunțat ca filiala sa din Buzau discuta posibilitatea unei alianțe electorale cu PNL Buzau pentru alegerile locale și europarlamentare programate pe 9 iunie. Lavinia Șandru, coordonatoarea comunicarii de la PUSL, a transmis…

- Incidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, 1-2 februarie 2024. Mecanicul a vazut ursoaica și un pui pe linia ferata și a oprit locomotiva pentru a evita un accident. Ulterior, barbatul a sunat la 112. In zona s-au deplasat echipe formate din pompieri și jandarmi, insa animalele nu au fost…