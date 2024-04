In comuna buzoiana Colti, pe timpul primaverii, dupa fiecare ploaie, isi fac aparitia cautatorii de chihlimbar, care, cu ajutorul tarnacoapelor, precum stramosii lor, incearca sa gaseasca in malurile cursurilor de apa bulgari de rasina pe care sa ii transforme ulterior in bijuterii.

Chihlimbarul descoperit in jurul comunitatilor unde se mai gasesc depozite naturale are multiple intrebuintari. In afara de bijuterii, rasinile fosile pot fi utilizate in tratamentele homeopate, avand totodata un rol important in sistemul credintelor magico-religioase, fiind cunoscute si atestate obiceiuri precum…