- Europa și Tineretul Național Liberal au reușit sa impuna un standard de excelența in administrarea publica locala din Romania, conform declarațiilor președintei TNL, Mara Mareș. Prezenta la conferința regionala „Europa in fiecare localitate”, organizata la Craiova, Mara Mareș a vorbit și despre performanța…

- PSD si Pro Romania vor avea candidati comuni pe liste la alegerile locale din 9 iunie, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele PSD Maramures, deputatul Gabriel Zetea. "Incercam sa facem in judetul Maramures o constructie social-democrata, o constructie care sa imbratiseze viziunea…

- ” Brian Cristian a dat startul campaniei de strangere de semnaturi pentru a putea participa la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie. Alaturi de colegii din USR Maramureș, am dat startul la strangerea de semnaturi pentru a putea participa la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie.…

- PNL il susține pe Sebastian Burduja pentru Primaria Capitalei , acesta fiind testat in sondajele interne ale liberalilor. Insa, este luat in calcul și fostul fotbalist Ionuț Lupescu, conform anunțului liderului PNL Nicolae Ciuca.Pe de alta parte, la PSD, fostul primar Gabriela Firea a spus ca beneficiaza…

- In timp ce alegerile locale se aproprie cu repeziciune, partidele iși pregatesc strategiile și candidații, un oraș din Romania se afla la rascrucea dintre faliment și dezvoltare. Ultimii doi primari de aici au ajuns dupa gratii pentru fapte de corupție. Orașul este subdezvoltat, iar cine va urma are…

- Coaliția de guvernare PSD-PNL a ajuns, dupa multe negocieri, la un consens in privința alegerilor. Intr-o conferința de presa susținuta astazi de liderii celor doua formațiuni politice, Marcel Ciolacu, respectiv Nicolae Ciuca, s-a anunțat ca alegerile europarlamentare și cele locale vor fi comasate.…

- Partidele incearca sa ajunga la un consens in privința strategiei pentru alegerile care urmeaza sa vina. Un prim anunț, in acest sens ar putea fi facut dupa ședințele care vor avea loc in aceasta dupa-amiaza. Potrivit unor informații pe surse, alegerile locale vor fi comasate cu cele europaralamentare…

- Liderii PSD și PNL se intalnesc vineri intr-o ultima incercare de a ajunge la un acord, dar PNL vine cu un mandat ferm pentru comasarea alegerilor locale și europarlamentare pe 9 iunie. In contextul unei creșteri a tensiunilor in coaliția de guvernare, Partidul Național Liberal (PNL) anunța ca este…