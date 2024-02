PNL amenință cu ruperea coaliției cu PSD Liderii PSD și PNL se intalnesc vineri intr-o ultima incercare de a ajunge la un acord, dar PNL vine cu un mandat ferm pentru comasarea alegerilor locale și europarlamentare pe 9 iunie. In contextul unei creșteri a tensiunilor in coaliția de guvernare, Partidul Național Liberal (PNL) anunța ca este pregatit sa „rupa hamul” și sa renunțe la colaborarea cu Partidul Social Democrat (PSD). Disputa a atins cote inalte in urma ultimei ședințe a coaliției, care s-a incheiat brusc, lasand loc unor contre puternice in spațiul public intre cele doua partide. Surse din PNL au dezvaluit ca liberalii vor merge… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

