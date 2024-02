Ședință crucială a coaliției de guvernare: Nicio decizie în Parlament până joi Liderii coaliției dezbat subiecte vitale, amanand deciziile pe termen scurt, inclusiv impozitul pe concedii medicale și comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Liderii coaliției de guvernare se pregatesc pentru o ședința cruciala, programata joi, in care vor fi dezbatute subiecte de importanța majora pentru agenda politica. Surse politice au confirmat ca pana la acea data nu se va lua nicio decizie in Parlament, lasand loc pentru discuții și negocieri in interiorul coaliției. Una dintre chestiunile amanate este decizia referitoare la impozitul pe „boala”, cunoscut și ca impozitul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției de guvernare se intalnesc, joi, intr-o ședința unde se vor dezbate subiecte extrem de importante. Pana atunci nu se va lua nicio decizie in Parlament, au anunțat surse politice.Tocmai din acest motiv s-a amanat o decizie in ceea ce privește impozitul pe „boala”, adica eliminaea…

- O intalnire a liderilor Coaliției PSD-PNL aflate la guvernare ar urma sa aiba loc, astazi, la Vila Lac din Capitala, susțin sure politice, citate de Realitatea PLUS.Potrivit surselor citate, principalul subiect al discuțiilor ar urma sa fie legat de comasarea alegerilor. Ultima varianta de comasare…

- Nicolae Ciuca anunța ca PNL continua discuțiile in interiorul Coaliției de guvernare pentru comasarea alegerilor.”Conducerea partidului a fost mandatata de catre Biroul Politic Național sa negocieze in interiorul coaliției pe marginea acestui demers. A existat o analiza la nivelul fiecarui interveninet…

- Liderii coaliției ajung pentru prima data fața in fața dupa ultimele atacuri și scandaluri in lanț. La ora 16.00 greii din PNL și PSD se intalnesc pentru a negocia din nou calendarul alegerilor și comasarea lor - marul discordiei in ultimele saptamani.Potrivit surselor noastre, de ambele parți sunt…

- PNL insista in cadrul Coaliției sa se comaseze localele cu primul tur al prezidențialelor. PSD are o condiție foarte importanta. In prima sedinta a liderilor Coaliției din acest an, desfașurata pe o durata de 3 ore, s-a efectuat o analiza a reorganizarii institutiilor publice și a datelor referitoare…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…

- Liderii PNL și PSD au decis cand vor avea loc alegerile din 2024 pentru Parlamentul European, precum și cele locale. Astfel, alegerile europarlamentare vor fi organizate pe 9 iunie, iar alegerile locale vor avea loc pe 29 septembrie. Surse din conducerea coaliției au declarat pentru Digi24 ca liderii…