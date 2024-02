Subiectul comasarii alegerilor europarlamentare cu locale urmeaza sa fie discutat in sedinta coalitiei de miercuri, intre timp avand loc unele discutii intre liderii celor doua partide din coalitie, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu, in cursul zilei de duminica, au precizat surse politice. Pentru ca sedinta coalitiei nu a mai avut loc, PSD si PNL s-au reunit in weekend in sedinte separate la partide pentru a discuta aspectele tehnice ale unei astfel de comasari. Presedintii PNL si PSD, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu, au avut duminica o discutie pe tema comasarii alegerilor, subiect care este blocat,…