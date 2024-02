Comasarea alegerilor europarlamentare cu locale şi parlamentare cu prezidenţiale, discutată azi în Coaliție Subiectul comasarii alegerilor europarlamentare cu locale, in 9 iunie, dar si varianta unei comasari a alegerilor parlamentare cu primul tur al alegerilor prezidentiale, in luna decembrie, va fi discutat, joi, 8 februarie, in Coaliție, in condițiile in care nici PSD si nici PNL nu isi asuma paternitatea acestei initiative, desi ambele partide sunt de acord ca o astfel de masura ar fi benefica, relateaza News.ro.Potrivit ultimelor scenarii discutate neoficial in coalitie, se ia in calcul o dubla comasare a alegerilor din acest an: alegerile locale europarlamentare, pe 9 iunie, precum si o comasare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana in prezent, nu a fost luata nicio decizie politica privind o eventuala comasare a unora dintre alegerile programate pentru 2024, a declarat premierul Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, miercuri. „In acest moment, conform legislatiei, lucrurile sunt clare: avem europarlamentare, locale, turul unu,…

- Liderii PSD și PNL vor avea o ședința de coaliție joi, iar atunci ar putea fi luata și decizia finala privind eventuala comasare a alegerilor locale și europarlamentare. Președinții PSD și PNL au agreat deja comasarea alegerilor, dar o decizie finala va fi luata in urma ședinței de coaliție, scrie …

- In plus, potrivit unui document semnat in ultima ședința interna, liberalii sunt gata sa desființeze organizațiile care nu fac performanța la alegerile locale. La finalul saptamanii, liderii Coaliției trebuie sa ia o decizie și in ceea ce privește comasarea alegerilor.Scenariul potrivit caruia social-democrații…

- In plus, potrivit unui document semnat in ultima ședința interna, liberalii sunt gata sa desființeze organizațiile care nu fac performanța la alegerile locale. La finalul saptamanii, liderii Coaliției trebuie sa ia o decizie și in ceea ce privește comasarea alegerilor.Scenariul potrivit caruia social-democrații…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a explicat cu privire la comasarea alegerilor ca partidul pe care il conduce va susține orice soluție care sa faciliteze alegerile, aratand ca PSD și PNL va discuta in urma consultarilor din interiorul partidelor.

- PNL insista in cadrul Coaliției sa se comaseze localele cu primul tur al prezidențialelor. PSD are o condiție foarte importanta. In prima sedinta a liderilor Coaliției din acest an, desfașurata pe o durata de 3 ore, s-a efectuat o analiza a reorganizarii institutiilor publice și a datelor referitoare…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…

- In ciuda tuturor predicțiilor și sondajelor, PNL viseaza la o guvernare liberala și in 2024. „Miza noastra este o guvernare liberala si castigarea alegerilor prezidentiale, iar rezultatul alegerilor europarlamentare va constitui un semnal important”, a declarat vineri, la Slatina, secretarul general…