Decizia cu privire la comasarea alegerilor, amânată pentru săptămâna viitoare Negocierile de astazi desfașurate in cadrul Coaliție pentru comasarea alegerilor, n-au avut prea mare succes. Exista totuși, dupa cate se pare, un punct agreat intre PSD și PNL cu privire la comasarea europarlamentarelor cu localele. Cum fiecare dintre cele doua tabere pun condiții legat de comasarea alegerilor, se așteapta și alte discuții, care cel mai probabil vor avea loc luni, pentru a se ajunge la un consens. Cat privește variantele de comasare a alegerilor, comasarea alegerilor europarlamentare cu alegerile locale pare sa se numere printre opțiunile multor politicieni, mai ales ca sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

