- S-a stabilit ca problema comasarii alegerilor sa fie hotarata in coalitie. Decizia va fi luata astfel incat „sa fie bine pentru cetatenii Romaniei si pentru democratie”, arata presedintele PNL, Nicolae Ciuca. Dar de comasare sunt interesați mai mult politicieni decat alegatorii. Calculele au avut in…

- PSD ar obtine 31% dintre voturi daca duminica ar avea loc alegeri europarlamentare, PNL – 20%, AUR – 19%, USR – 13%, SOS Romania (partidul Dianei Sosoaca) – 8%, iar UDMR – 5%, releva un sondaj realizat de Avangarde, informeaza AGERPRES . Cercetarea, realizata la comanda PSD, in perioada 8 – 22 ianuarie,…

- Senatoarea Diana Sosoaca se afla pe locul trei in topul notorietații inaintea lui Mircea Geoana, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca, George Simion si Laura Codruta Kovesi, releva datele unui sondaj realizat de INSCOP. Klaus Iohannis este politicianul cu cea mai mare notorietate dintre numele testate, 99.2%…

