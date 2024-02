Stiri pe aceeasi tema

- In ședința PNL, oameni influenți din partid au cerut ruperea alianței cu Partidul Social Democrat, dupa blocajul negocierilor pe comasarea alegerilor. Vasile Blaga, europarlamentarul PNL, i-a cerut președintelui Nicolae Ciuca sa se ia o decizie tranșanta cu privire la comasarea alegerilor, arata stenograme…

- Ruperea Coaliției este discutata in ședința PNL. Dupa eșecul negocierilor cu PSD pentru comasarea alegerilor din primavara, liberalii sunt forțați sa iși schimbe strategiile electorale. „Se rupe hamul, ori moare calul”, le-ar fi transmis Vasile Blaga liberalilor. Totul in contextul in care PNL a decis…

- Liderii PNL se reunesc, marti, la ora 19.00, in ședința Biroului Politic pentru a discuta despre eșecul negocierilor din Coaliție. Surse liberale au declarat pentru HotNews.ro ca liderii PNL și-au asumat, alaturi de Nicolae Ciuca, decizia de a strange randurile și de a intra in toate cele patru randuri…

- Liderul PNL a declarat inainte de a pleca spre sediul Executivului, unde are loc ședința coaliției de guvernare, ca subiectul comasarii alegerilor ramane deschis cu toate variantele pe masa.„Toate variantele sunt pe masa, inclusiv o discuție cu privire la coamsarea localelor cu prezidențiale”, a…

- Liderii coaliției dezbat subiecte vitale, amanand deciziile pe termen scurt, inclusiv impozitul pe concedii medicale și comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Liderii coaliției de guvernare se pregatesc pentru o ședința cruciala, programata joi, in care vor fi dezbatute subiecte de importanța…

- O intalnire a liderilor Coaliției PSD-PNL aflate la guvernare ar urma sa aiba loc, astazi, la Vila Lac din Capitala, susțin sure politice, citate de Realitatea PLUS.Potrivit surselor citate, principalul subiect al discuțiilor ar urma sa fie legat de comasarea alegerilor. Ultima varianta de comasare…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…