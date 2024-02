Alegeri 2024: comasarea, asaltul final Intrebarea care sta pe buzele tuturor este daca alegerile din acest an vor fi comasate sau nu. Asaltul final asupra acestei teme se va desfașura azi, in cadrul unei ședințe importante de Coaliție. Liderii celor doua partide de guvernamant vor discuta și vor lua o decizie cruciala pentru viitorul politic al țarii. Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca, a adus claritate in ceea ce privește poziția sa, exprimandu-și opinia ca orice prelungire a discuțiilor dincolo de ziua de vineri este inoportuna și nu ar mai avea niciun sens. In contextul unei dezbateri care pare sa se rostogoleasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

