Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un efort de a contracara procentele ridicate ale actualului primar, liderii coaliției guvernamentale au inceput sa testeze mai multe nume cu potențial sa-l infrunte in alegerile locale pentru Primaria Capitalei.Surse din interiorul coaliției dezvaluie ca premierul Marcel Ciolacu manifesta reticența…

- In cadrul Coaliției de Guvernare se resimt in prezent tensiuni semnificative in perspectiva primelor alegeri din acest an, cele europarlamentare și locale. Un eveniment notabil este migrația in masa a primarilor liberali catre Partidul Social Democrat (PSD), o mișcare surprinzatoare care a generat un…

- Liderii PSD și PNL s-au decis sa vina cu un candidat comun la Primaria Capitalei, iar un nume tot mai vechiculat este cel al lui Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar din București. Acesta ar urma sa candideze ca independent, susținut de ambele partide. Nașul de nunta al lui Cirstoiu este…

- Coaliția de guvernare contureaza noi scenarii privind Primaria Capitalei. Daca premierul Marcel Ciolacu spunea, miercuri, ca Gabriela Firea și Sebastian Burduja au șanse egale sa fie desemnați pentru Primaria generala, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, niciunul dintre cei doi nu s-ar afla,…

- In cadrul vizitei la Ministerul Public, el s-a intalnit cu procurorul general al Romaniei, precum și cu șefii Direcției Naționale Anticorupție și ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), pentru a discuta despre consolidarea cooperarii dintre autoritațile…

- Potrivit unor surse, premierul Marcel Ciolacu le-ar fi expus colegilor din partid calculele negocierilor cu PNL. Conform acestor calcule, PSD nu poate accepta sa susțina un candidat al PNL la prezidențiale, la schimb cu funcția de premier și cu cea de primar general. Marcel Ciolacu ar fi pregatit un…

- Liderii PSD și PNL se intalnesc vineri intr-o ultima incercare de a ajunge la un acord, dar PNL vine cu un mandat ferm pentru comasarea alegerilor locale și europarlamentare pe 9 iunie. In contextul unei creșteri a tensiunilor in coaliția de guvernare, Partidul Național Liberal (PNL) anunța ca este…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, marti, ca formatiunea pe care o conduce isi va asuma un candidat propriu la Primaria generala a Capitalei si nu ii mai acorda sprijin politic actualului edil, Nicusor Dan. „Avem o conducere la nivelul Filialei PNL Bucuresti. Domnul ministru Sebastian Burduja…