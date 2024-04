Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cucerit in premiera o medalie de aur in proba masculina de dublu vasle la Campionatele Europene de canotaj, duminica, la Szeged (Ungaria), prin Andrei-Sebastian Cornea si Marian Enache, potrivit World Rowing.Romanii au fost cronometrati cu timpul de 06 min 44 sec 55/100, fiind urmati la distanta…

- Sportivul oradean a ajuns in semifinalele categoriei 90 kg, unde a fost invins de Eljan Hajiyev (Azerbaidjan). Alex George Creț a avut un parcurs fara greșeala pana in aceasta faza a competiției. El a trecut in primul tur de Aliaksandr Sidoryk (sportiv neutru), l-a invins in turul secund pe Nemanja…

- Presedintele Federatiei Romane de Judo, Cozmin Gusa, a declarat ca participarea celor 10 sportivi romani la Campionatele Europene de la Zagreb este importanta pentru ca obtinerea unei medalii reprezinta calificarea directa la Jocurile Olimpice de la Paris.Oficialul FRJ a precizat ca spera ca sportivii…

- Sabrerul roman Vlad Covaliu (19 ani) s-a calificat in semifinalele probei individuale a juniorilor din cadrul Campionatelor Mondiale de la Riad (Arabia Saudita), asigurandu-și medalie de bronz. In primii opt, a trecut de americanul Cody Ji Walter (15 -12), dupa iar in turul anterior trecuse de colegul…

- Andrei Munteanu, singurul roman calificat in concursul masculin de gimnastica artistica de la Jocurile Olimpice 2024, a castigat medalia de bronz in finala de la paralele, duminica, la Cupa Mondiala de la Antalya. Muntean s-a clasat pe locul al treilea, cu 14,150 puncte, fiind devansat de spaniolul…

- CSM Unirea Alba Iulia continua sa obțina rezultate pozitive, la mai multe ramuri sportive. Astazi a venit randul celor de la dansuri sa ne faca sa fim mandri ca suntem albaiulieni, aceștia reușind sa obțina o medalie de aur și una de bronz la Campionatul național de la Targu Mureș. Medalia de aur și…

- Sportivul Catalin Preda a castigat medalia de bronz in concursul de sarituri in apa de la mare inaltime, la Campionatul Mondial de natatie de la Doha, potrivit news.ro. La finalul celor patru sarituri (doua marti si doua azi), sportivul roman, pregatit de antrenorul Florin Avasiloae, a totalizat…

- Halterofila romana Mihaela Cambei a caștigat luni la Sofia trei medalii de aur la Campionatele Europene de Haltere. Sportiva romana a dominat competiția in limitele categoriei olimpice 49 kg. In plus e a a stabilit și doua recorduri europene.