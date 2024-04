Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare are programata o intalnire importanta luni, despre care a vorbit președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca. Intalnire importanta. luni, in coaliție! Nicolae Ciuca , presedintele PNL, a declarat ca rostul sedintei de coalitie de luni este sa finalizeze toate aspectele…

- ”Rostul Coalitiei de astazi este sa finalizam toate aspectele care tin de Capitala si desigur elementele de detaliu care trebuie pornite, pentru ca timpul este destul de scurt”, a spus presedintele PNL, inainte de sedinta C oalitiei. Ciuca a aratat ca in sedinta se va discuta si despre lansarea candidatilor…

- In urma unei importante ședințe a coaliției de guvernare, desfașurata miercuri, PSD a facut publice numele candidaților pentru alegerile locale din acest an, punand bazele strategiei sale electorale pentru București. Astfel, George Tuța a fost confirmat ca și candidatul susținut de coaliție pentru a…

- PSD și PNL vor prezenta candidaturi comune in zonele in care USR deține funcții de primari, cu scopul de a contracara actuala structura politica. Fostul primar PNL George Scripcaru este cotat cu șanse mari sa devina candidatul comun al PSD-PNL la Primaria Brașov , unde va concura cu actualul primar…

- Surse din interiorul Coaliției au dezvaluit astazi ca Partidul Național Liberal (PNL) și Partidul Social Democrat (PSD) sunt pregatite sa reia discuțiile pentru a forma o alianța oficiala in vederea alegerilor europarlamentare. O noutate majora este și faptul ca lista ar urma sa fie deschisa de un candidat…

- Au fost mai multe probleme in ultimele sedinte ale Coalitiei. Nici PSD, nici PNL nu sunt de acord cu un candidat comun la prezidentiale din acest an. Mai exact, PNL vrea sa mearga cu un candidat propriu pentru functia suprema in statIn aceste momente are loc o sedinta in care urmeaza sa se ia o decizie.…

- Intrebarea care sta pe buzele tuturor este daca alegerile din acest an vor fi comasate sau nu. Asaltul final asupra acestei teme se va desfașura azi, in cadrul unei ședințe importante de Coaliție. Liderii celor doua partide de guvernamant vor discuta și vor lua o decizie cruciala pentru viitorul politic…

- Liderii PSD și PNL se intalnesc vineri intr-o ultima incercare de a ajunge la un acord, dar PNL vine cu un mandat ferm pentru comasarea alegerilor locale și europarlamentare pe 9 iunie. In contextul unei creșteri a tensiunilor in coaliția de guvernare, Partidul Național Liberal (PNL) anunța ca este…