Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD și PNL au decis in ședința coaliției de luni mai multe candidaturi comune in mari orașe in care acum exista primari USR, potrivit surselor G4Media. Astfel, fostul primar PNL George Scripcaru are șanse mari sa fie candidatul comun PSD-PNL la Primaria Brașov (unde se va lupta cu actualul primar…

- Reuniți in ședința de luni a coaliției de guvernare, liderii PSD și PNL au decis sa participe in alegerile locale din 9 iunie, in București, cu un candidat comun pentru primaria municipiului București. De asemenea, se va merge pe liste comune de consilieri, dar și cu candidați comuni pentru funcțiile…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a venit cu o propunere inedita, miercuri! Premierul in funcție propune ca lista pentru alegerile europarlamentare sa fie deschisa de o femeie care sa nu fie membra a PSD, dar nici a PNL. Marcel Ciolacu a venit cu o propunere inedita, dupa ce președintele PNL, Nicolae…

- Intrebarea care sta pe buzele tuturor este daca alegerile din acest an vor fi comasate sau nu. Asaltul final asupra acestei teme se va desfașura azi, in cadrul unei ședințe importante de Coaliție. Liderii celor doua partide de guvernamant vor discuta și vor lua o decizie cruciala pentru viitorul politic…

- Liderii PSD și PNL se intalnesc vineri intr-o ultima incercare de a ajunge la un acord, dar PNL vine cu un mandat ferm pentru comasarea alegerilor locale și europarlamentare pe 9 iunie. In contextul unei creșteri a tensiunilor in coaliția de guvernare, Partidul Național Liberal (PNL) anunța ca este…

- Delegațiile conduse de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca nu au ajuns la un numitor comun privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. PSD si PNL nu au ajuns luni la un acord privind o comasare a alegerilor locale cu europarlamentare si parlamentare cu prezidentiale. O noua ședința a coaliției…

- Desemnarea unui candidat comun PSD-PNL are logica politica pentru ca alegerile locale se desfașoara intr-un singur tur, iar primarul in funcție pleaca de obicei cu prima șansa. Liderii PSD și PNL au purtat discuții in ultimele saptamani pentru eventuala stabilire a unor candidați comuni care sa ii concureze…

- In plin protest al fermierilor, unul dintre secretarii de stat de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a organizat o petrecere de pomina la un local de fițe din Capitala, unde au participat circa 150 de persoane. Fostul director general al APIA, Adrian Pintea, promovat de cateva luni pe…