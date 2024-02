Câți europarlamentari vrea alianța PSD-PNL la alegerile din 9 iunie 2024 Liderii PSD și PNL au anunțat ca vor avea o lista comuna la alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, dar nu au precizat inca cați eurodeputați va avea fiecare partid. Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au anunțat ca vor caștiga alegerile europarlamentare din acest an, dar nu au precizat cați eurodeputați vor fi luați in calcul pe locurile eligibile. Potrivit informațiilor noastre, cele doua partide au luat in calcul ca vor obține 17 mandate de europarlamentari, dintre care 9 vor fi de la PSD, 7 de la PNL și unul pentru femeia independenta care va deschide lista. Daca ținem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

