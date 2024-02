Adio huzur în PNL: Liderii județeni, obligați să candideze la consiliul județean sau primărie Biroul Politic Național al PNL a luat, la ședința din 31 ianuarie 2024, o decizie oarecum surprinzatoare, care a tulburat rau apele in partid. Astfel, președinții de organizații județene nu mai pot sa faca balet politic la alegerile locale și europarlamentare din acest an. Președinții de organizații județene PNL sunt obligați, prin ultima decizie a Biroului Permanent Național (vezi documentul in facsimil), sa scoata rezultate cat mai bune la alegerile locale din acest an și, totodata, sa-și asume rezultatele de la europarlamentare din 2024. Mai jos, decizia integrala a BPN din 31 ianuarie 2024,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ideea de rocada la alegerile prezidentiale, dupa modelul practicat la rotatia premierilor, ii surade premierului Marcel Ciolacu, presedintele PSD, care o considera „foarte buna, dar sa fie pe mandat complet”. Iata ce a raspuns premierul Marcel Ciolacu, miercuri, intr-o conferința de presa, la o intrebare…

- Președintele PNL afirma ca proiectul comun cu PSD legat de țara nu va mai fi o tema comuna de discuție cu social-democrați, cel puțin pana dupa alegerile Europarlamentare, susțin surse liberale pentru STIRIPESURSE.RO.„Conteaza foarte mult și cum va fi campania electorala. Daca vor fi atacuri la adresa…

- PNL insista in cadrul Coaliției sa se comaseze localele cu primul tur al prezidențialelor. PSD are o condiție foarte importanta. In prima sedinta a liderilor Coaliției din acest an, desfașurata pe o durata de 3 ore, s-a efectuat o analiza a reorganizarii institutiilor publice și a datelor referitoare…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…

- In ciuda tuturor predicțiilor și sondajelor, PNL viseaza la o guvernare liberala și in 2024. „Miza noastra este o guvernare liberala si castigarea alegerilor prezidentiale, iar rezultatul alegerilor europarlamentare va constitui un semnal important”, a declarat vineri, la Slatina, secretarul general…

- Presedintele PNL, fostul premier Nicolae Ciuca, a afirmat, sambata, ca formatiunea pe care o conduce a intrat in actuala coalitie de guvernare pentru ca Romania avea nevoie de stabilitate politica, intr-un context marcat de numeroase crize. Despre acest subiect a vorbit și Lucian Bode, fostul ministru…

- Liderul liberal a lasat sa se ințeleaga ca ar putea fi candidatul PNL la alegerile prezidențiale de anul viitor, insa a evitat un raspuns clar. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat daca va candida la alegerile prezidențiale din partea liberalilor, așa cum se zvonea zilele trecute. Fostul…

- Dupa ce a executat o pedeapsa cu inchisoarea in perioada 2017-2019, Mircia Muntean, fost primar al municipiului Deva, s-a reintors in Partidul Național Liberal, in prezența președintelui PNL, Nicolae Ciuca, a prim-vicepreședintelui Gheorghe Flutur și a secretarului general Lucian Bode. Președintele…