- Presedintii filialelor PNL, obligati sa candideze la conducerea CJ sau la primarie. Conducerile cu rezultate slabe, dizolvate Presedintii filialelor PNL sunt obligati sa candideze a conducerea Consiliului Judetean sau la primaria resedinta de judet, iar daca sunt sub scorul filialei, pierd sprijinul…

- Șefii de filiale vor fi obligați sa candideze la alegerile locale. Daca obțin un scor mai mic decat cel al filialei iși au adio de la fotoliul de parlamentar. transmite Antena3.ro Mai mult, ultimele zece organizații de la alegerile viitoare vor fi dizolvate. Documentul adoptat de conducerea Partidului…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a refuzat sa spuna daca demisioneaza in cazul in care PNL se va clasa in spatele AUR la alegerile europarlamentare din luna iunie. Liderul PNL sustine ca obiectivul partidului este sa castige alegerile europene, chiar daca, in acest moment, PNL este la o distanta de…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a sustinut, la Prima TV, ca Emil Boc poate sa aleaga: fie va candida pentru un nou mandat de primar la Cluj, fie va deschide lista liberalilor la alegerile europarlamentare. De asemenea, liderul PNL a spus, in contextul listei pentru Bruxelles, ca are o relatie foarte…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a refuzat sa spuna daca demisioneaza in cazul in care PNL se va clasa in spatele AUR la alegerile europarlamentare din luna iunie. „Noi ne aflam aci sa luptam, nu sa demisionam”, a declarat Nicolae Ciuca la Prima TV. Liderul PNL sustine ca obiectivul partidului este…

- Biroul Politic Național al PNL a decis, miercuri, ca fiecare președinte de filiala județeana va avea obligația de a candida la alegerile locale pentru funcția de președinte al Consiliului Județean sau la funcția de primar al municipiului reședința de județ, conform unui document intern consultat de…

- Biroul Politic Național al PNL a luat, la ședința din 31 ianuarie 2024, o decizie oarecum surprinzatoare, care a tulburat rau apele in partid. Astfel, președinții de organizații județene nu mai pot sa faca balet politic la alegerile locale și europarlamentare din acest an. Președinții de organizații…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…