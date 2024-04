Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 11 aprilie și continuand pana la 19 aprilie, circulația trenurilor intre stațiile Ulmeni și Buzau va fi afectata de lucrari de modernizare a caii ferate. Compania CFR Infrastructura a anunțat ca aceste lucrari sunt necesare pentru imbunatațirea condițiilor de circulație, asigurand…

- Pentru realizarea pe sectia Pitești – Golești a unor lucrari la infrastructura feroviara vor interveni urmatoarele modificari in circulația trenurilor de calatori: durata de parcurs va crește cu 10 – 35 minute, iar din stația Pitești trenurile vor pleca mai devreme cu 10 – 40 de minute, astfel: In…

- In urma solicitarii primite de la administratorul infrastructurii ndash; CFR SA pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara intre statiile Tecuci si Frunzeasca, in perioada 18 martie ndash; 18 aprilie 2024, vor interveni modificari in circulatia trenurilor, astfel: in locul trenului IR…

- Ion Minzina: Dezvoltam și infrastructura feroviara! Se modernizeaza calea ferata Pitești – Golești – Calinești Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de #transport sunt elemente cheie ale creșterii economice și atragerii de noi investitori, dar și unei mai bune mobilitați a calatorilor. In actuala…

- 85% din trenurile CFR Calatori aflate in circulație, in medie 1100 trenuri/zi, ajung la destinație fara intarzieri, a transmis compania"In anul 2023, intarzierea medie pe tren CFR Calatori a fost de circa 8 minute, din care 1 minut și 7 secunde reprezinta intarzierea medie pe tren din cauze generate…

- Mersul trenurilor este și el afectat de valul de zapada. Cum se desfașoara circulația feroviara in Romania la aceste momente? Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunta, sambata, ca circulatia feroviara se desfasoara in conditii de iarna, in special pe raza Sucursalelor Regionale CF Iasi, Galati,…

- CFR Infrastructura informeaza ca pana la aceasta ora, in stația CF Leu s-au ridicat și au fost scoase in afara gabaritului, 9 dintre cele 11 vagoane de marfa implicate in evenimentul feroviar, produs in data de 16 ianuarie. Trenurile de calatori circula pe varianta ocolita, via Piatra Olt.

- Zece vagoane ale unui tren de marfa s-au rasturnat și cinci au deraiat in gara Leu, la 25 km de Craiova. Circulația este restricționata, iar trenurile circula pe o ruta ocolitoare. Sunt intarzieri și de peste doua ore ale trenurilor de pasageri Craiova – București. Traficul feroviar a fost restricționat…