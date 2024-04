Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal militar din Moscova l-a condamnat luni pe purtatorul de cuvant al Meta Platforms, Andy Stone, la sase ani de inchisoare pentru "apararea publica a terorismului", un verdict pronuntat in lipsa, informeaza agentia de presa RIA, preluata de Reuters.Interfax a citat-o pe avocata inculpatului,…

- Franta si alte tari europene sunt „bombardate de propaganda rusa” odata cu apropierea alegerilor europene din 9 iunie, a avertizat ministrul francez delegat pentru afaceri europene, Jean-Noel Barrot, intr-un interviu publicat sambata pe site-ul cotidianului Ouest France, relateaza AFP. „Suntem bombardati…

- Moscova se teme de spionaj. Astfel ca, Rusia face tot mai dificila deplasarea in strainatate pentru unii oficiali, din cauza temerilor ca puterile straine ar putea incerca sa obțina acces la secrete de stat intr-un moment in care se desfașoara cea mai grava criza a relațiilor cu Occidentul din ultimii…

- Un tribunal din Moscova a anunțat luni, 12 februarie, ca a ordonat arestarea in absența a purtatorului de cuvant al Meta Platforms, Andy Stone, pentru doua luni, in așteptarea procesului care i-a fost intentat in urma unei de acuzații legate de terorism, scrie Reuters.Rusia a devenit din ce in ce mai…

- Rusia a folosit pe scara larga dronele in timpul campaniei militare de aproape doi ani din Ucraina, dar a trebuit adesea sa se bazeze pe drone Shahed, ieftine, fabricate iranian. ”Capacitatile de productie care au fost create ne permit sa indeplinim majoritatea sarcinilor cu care ne confruntam astazi”,…

- Ministerul rus al Justiției a susținut ca Oleg Orlov „s-a opus operațiunii militare speciale din Ucraina, a difuzat informații false despre deciziile luate de autoritațile publice ale Federației Ruse și a participat la crearea de mesaje și texte pentru agenți straini”, potrivit agenției AFP preluata…

- Ministerul de Interne al Rusiei a plasat doi avocați ai politicianului de opoziție Alexei Navalnii, incarcerat intr-o colonie penala, pe lista cu persoane date in urmarire, a informat vineri presa de stat, transmite Reuters.

- Ziarul Vedomosti a precizat ca, potrivit planului, doar avioanele desfasurate pentru a proteja instalatiile energetice si avioanele inaltilor oficiali rusi sau ale oficialilor straini care vin in vizita vor putea zbura cu permisiune speciala in zonele desemnate. Ministerul rus al Energiei nu a comentat…