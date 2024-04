Moscova dezminte că ar fi cerut Kazahstanului să constituie o rezervă de benzină pentru posibile livrări în Rusia Trei surse din industrie au declarat pentru Reuters ca Rusia a cerut Kazahstanului sa fie gata sa-i aprovizioneze 100.000 de tone de benzina in cazul producerii unei penurii amplificata de atacurile si intreruperile de activitate provocate de dronele din Ucraina. ”Ministerul rus al Energiei nu a abordat Kazahstanul cu o solicitare de a infiinta o rezerva sau de a furniza benzina pe piata interna rusa”, a spus ministerul. ”In acelasi timp, ramane posibil sa se furnizeze pana la 285.000 de tone pe an de benzina din Rusia catre Kazahstan chiar si in perioada interzicerii exportului pentru acest tip… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Ministerul rus al Energiei a declarat, marti, ca nu a cerut Kazahstanului sa constituie o rezerva de benzina pentru posibile livrari catre Rusia, negand informațiile publicate de Reuters, scrie News.ro.

- Rusia a facut aceasta solicitare catre Kazahstan pentru cazul in se va confrunta cu lipsuri serioase de combustibil pe fondul atacurilor cu drone lansate de Ucraina asupra rafinariilor sale, au declarat pentru Reuters trei surse din industrie, relateaza News.ro.Concret, Moscova a cerut fostei republici…

- Rusia a cerut Kazahstanului sa fie pregatit sa-i livreze 100.000 de tone de benzina in cazul unei penurii agravate de atacurile si intreruperile de productie provocate de dronele din Ucraina, au declarat trei surse din industrie pentru Reuters.

