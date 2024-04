Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat, miercuri dimineata, noi atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice in provinciile Odesa si Nikolaev din sudul Ucrainei, a anuntat armata ucraineana, care neaga ca forțele ruse ar fi recapatat controlul asupra satului Robotine din Zaporojie, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.…

- Rusia a lansat 17 drone de atac și mai multe rachete care vizau sudul Ucrainei, au declarat miercuri oficiali ai forțelor aeriene și administrative ucrainene, apararea doborand 14 dintre drone și doua rachete aeriene ghidate, scrie Reuters. Comandantul forțelor aeriene ucrainene, Mykola Oleshchuk, a…

- Rusia „este in stare de razboi contra Ucrainei”, a recunoscut Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, intr-un interviu destinat presei de vineri. De data aceasta, Peskov considera necesar sa explice o astfel de situație, intrucat in urma cu doi ani, la declanșarea agresiunii contra Ucrainei,…

- Trupele ucrainene au reusit sa stabilizeze situatia pe frontul de est, a sustinut joi comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirski, in timp ce ministrul rus al apararii Serghei Soigu a sustinut de partea sa ca Rusia si-a crescut in ultimul an de 2,5 ori productia de obuze si a lansat…

- Forțele ruse au lansat in noaptea de duminica spre luni un atac masiv cu drone asupra orașului Odesa, a informat Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei. Atacul a fost lansat in valuri și a provocat daune infrastrucții civile, iar mai multe case au fost avariate. Potrivit armatei ucrainene, apararea…

- Rusia a lansat joi un nou atac cu rachete asupra Ucrainei, lovind infrastructura, avariind cladiri rezidențiale și comerciale și ranind cel puțin șase persoane in diferite parți ale țarii, au declarat oficiali de la Kiev, potrivit Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 722. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca SUA nu vor renunța la susținerea Ucrainei chiar daca administrația președintelui Joe Biden a ramas fara bani pentru Kiev.

- A fost declarata o alerta aeriana pe intreg teritoriul Ucrainei. Aviația strategica rusa a lansat rachete de croaziera, relateaza RBC-Ucraina citand Forțele Aeriene ale Forțelor Armate Ucrainene."Pericol de rachete in regiunile sudice și estice din cauza amenințarii cu lansari de rachete de croaziera…