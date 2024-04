Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat 17 drone de atac și mai multe rachete care vizau sudul Ucrainei, apararea doborand 14 dintre drone și doua rachete ghidate. Comandantul forțelor aeriene ucrainene, Nikola Oleșciuk, a transmis pe Telegram ca 12 drone au fost doborate deasupra regiunii Nikolaiev și doua deasupra regiunii…

- Ministerul rus al Apararii revendica marti cucerirea a peste 400 de kilometri patrati din teritoriul Ucrainei de la inceputul lui 2024, in contextul in care armata rusa detine initiativa impotriva armatei ucrainene, care duce lipsa de munitie, relateaza AFP. ”In total, de la inceputul anului, 403…

- Declarația facuta de Comitetul de Informatii subliniaza faptul ca Rusia va incerca, prin intermediul acestei campanii de dezinformare, sa intrerupa mobilizarea ucraineana, sa raspandeasca dezinformari cu privire la incapacitatea Ucrainei de a invinge si sa reduca sprijinul tarii din partea coalitiei…

- Armata rusa a ocupat peste 300 de kilometri patrati din teritoriul ucrainean de la inceputul anului, a sustinut marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, la o intalnire cu conducerea fortelor armate, citat de presa straina. „Dupa stabilirea controlului asupra importantului bastion inamic Avdiivka,…

- Razboi in Ucraina, ziua 725. Sfarsitul de saptamana este marcat de caderea orasului Avdiivka, din regiunea Donetk, pe care rusii s-au chinuit sa-l cucereasca de aproape zece ani, inca de la prima invazie a teritoriilor ucrainene, in 2014. De ce era Avdiivka un obiectiv strategic Noul Comandant-șef al…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris sambata retragerea trupelor ucrainene din orasul Avdiivka ca fiind "foarte logica si profesionista" si a explicat ca obiectivul acesteia este de a salva vietile soldatilor ucraineni care aparau acest oras din estul tarii in fata asaltului rus, informeaza…

- Trupele ruse au castigat teren pe frontul din estul Ucrainei si au taiat accesul la principala ruta de aprovizionare a trupelor ucrainene la Avdiivka, unde armata ucraineana a trimis o brigada de asalt in timp ce si-a retras unitatile din unele zone ale orasului care este incercuit de armata rusa din…

- Trupele ruse au renunțat la atacurile in "valuri umane" asupra pozițiilor ucrainene din Avdiivka și au trecut la grupuri mai mici de asalt susținute de aviație, a spus Dmitro Riumșin, comandantul Brigazii 47 Macanizate a Ucrainei. Rusia nu mai are suficiente trupe in jurul acestui oraș aflat la numai…