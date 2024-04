Stiri pe aceeasi tema

- Noul comandant-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirski, a anunțat ca va trebui sa mobilizeze mai putini oameni decat se astepta initial pentru a respinge invazia rusa, relateaza agenția de presa Reuters, citata de news.ro.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat in decembrie…

- Comandantul-sef al Fortelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, avertizeaza ca Harkivul poate deveni un oraș fatal pentru trupele ruse, daca acestea incearca sa il ocupe din nou, noteaza RBC, potrivit Rador Radio Romania. Intr-un interviu acordat agentiei Ukrinform, Sirski a afirmat ca, in momentul…

- Comandantul-sef al Fortelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a anuntat, sambata, ca au avut loc schimbari de personal in randul comandanților unor brigazi. Potrivit lui Sirski, acest lucru a fost facut pentru a salva viața și sanatatea aparatorilor ucraineni. Seful armatei ucrainene a menționat…

- Comandantul sef al fortelor armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sirski, a declarat ca trupele sale continua sa se confrunte cu o situatie dificila, fiind nevoite sa faca fata mai multor ofensive rusesti de-a lungul liniei frontului. Oleksandr Sirski a declarat ca tensiunile cele mai mari sunt…

- Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, și ministrul ucrainean al apararii, Rustem Umerov, au vizitat posturile de comanda ale armatei din prima linie a frontului, relateaza Rador Radio Romania. "I-am ascultat pe comandanții gruparilor de trupe cu privire la situația din…

- Armata ucraineana afirma ca iși retrage trupele din Avdiivka - orașul cheie din estul țarii asediat de forțele rusești. Comandantul-șef al Ucrainei, Oleksandr Syrskyi, a declarat ca a acționat "pentru a evita incercuirea și pentru a pastra viețile și sanatatea personalului de serviciu", informeaza BBC.…

- Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a declarat intr-un interviu pentru ZDF ca armata ucraineana a intrat intr-o noua etapa a razboiului impotriva Federației Ruse. Potrivit lui Sirski, valoarea principala pentru Ucraina este viața militarilor, in special a acelora care…

- Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujni, a raportat ca invadatorii ruși incearca sa avanseze in toate direcțiile, relateaza Korespondent, citat de Rador Radio Romania.„Linia frontului ramane activa. Ocupanții incearca sa avanseze in toate direcțiile. In pofida presiunii, soldații…