Luni, 20 mai, Galațiul și Constanța erau orașele cele mai afectate de razboiul electronic declanșat de Rusia in estul Romaniei, mai puțin afectate, in „zona galbena”, fiind Bucureștiul, Ploieștiul și Iașiul. Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta a emis un avertisment cu privire la faptul ca Rusia a declansat un razboi electronic in zona de est a […] The post Rusia a declanșat un razboi electronic de bruiaj in estul Romaniei, la Galați, Iași și Constanța appeared first on Puterea.ro .