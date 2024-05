Ne aflăm în plin război cu Rusia! Deocamdată, de bruiaj Razboiul electronic de bruiaj declanșat de Rusia pe teritoriul Romaniei ridica semne de intrebare asupra securitații naționale și a integritații infrastructurii strategice. Conform raportului Ministerului Afacerilor Externe (MAE), dispozitivele rusești precum R-330Zh, Borisoglebsk-2 și Zhitel sunt utilizate pentru a perturba semnalele GPS, afectand astfel navigația aeriana și maritima. Județele Constanța și Tulcea sunt cele mai […] The post Ne aflam in plin razboi cu Rusia! Deocamdata, de bruiaj appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Ministerului Afacerilor Externe MAE mentioneaza ca Rusia a declansat un razboi electronic de bruiaj pe teritoriul Romaniei. Astfel, dispozitivele montate de fortele armate ruse ar pune in pericol securitatea si functionarea optima a porturilor, se arata in raportul MAE.Autoritatile din Romania…

- Un proiect de OUG ce va fi adoptat in ședința de Guvern de azi propune modificarea legislației privind achizițiile din domeniul militar. Agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei a marcat o revenire dramatica a conflictului teritorial de mare intensitate in Europa. Acest eveniment a avut un impact semnificativ…

- Fostul premier, Vlad Filat, i-a sugerat Maiei Sandu sa candideze la funcția de secretar general NATO, care in curand devine vacanta. „Cred ca razboiul cu Putin il termina foarte repede și este un rezultat conex, bonus pentru noi, scapam”, a declarat liderul PLDM la emisiunea „ Puterea a patra ” de la…

- Miniștrii de externe din țarile Grupului celor 7 (G7) și-au exprimat „profunda ingrijorare” cu privire la transferul de materiale și componente de armament din partea companiilor chineze catre Rusia, pentru ofensiva militara in Ucraina. La intalnirea pe insula italiana Capri, secretarul de stat american…

- Autoritațile ruse au recrutat soldați din pușcarii, la ordinul lui Vladimir Putin, pentru a fi trimiși pe frontul din Ucraina. Acum, insa, Rusia se confrunta cu un adevarat val de soldați condamnați pentru omor! Datele Curții Supreme a Rusiei arata ca a explodat pur și simplu numarul soldaților ruși…

- O organizație globala influenta a prognozat ca economia Rusiei va crește mai rapid decat toate economiile avansate din lume, inclusiv cea a SUA, in acest an. Fondul Monetar Internațional (FMI) anticipeaza ca Rusia va inregistra o creștere de 3,2% in acest an, semnificativ mai mare decat Regatul Unit,…

- Nicolae Ciuca a declarat in cadrul Congresului PPE ca formațiunea politica din care face parte o susține pe Ursula von der Leyen pentru candidatura sa la un nou mandat in fruntea Comisiei Europene. Nicolae Ciuca motiveaza alegerea facuta de PNL și susține ca, Ursula von der Leyen a gestionat in timpul…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock considera ca evolutiile recente din Republica Moldova le reflecta pe cele de la inceputul conflictului dintre Ucraina si Rusia din urma cu cativa ani, cand Moscova a anexat ilegal peninsula Crimeea, informeaza dpa, informeaza Agerpres. Aceste declaratii…