Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a discutat despre șansele aderarii Romaniei la spațiul Schengen terestru in cursul acestui an. El subliniaza ca aceasta decizie depinde in mare masura de rezultatul obținut de partidele politice din Austria la alegerile din acest an. „Deci, sigur ca lupta noastra in afara de Schengen aerian, care arata ca se poate, […] The post Rareș Bogdan, despre șansele Romaniei de a intra in Schengen anul acesta: ”Condiționata de chestiuni interne” appeared first on Puterea.ro .