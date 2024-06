Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna a Siriei, Asma al-Assad, a fost diagnosticata cu leucemie, in urma cu o saptamana. Astazi, presedintia siriana a anunțat decesul primei doamne. The post A murit soția lui Bashar al-Assad appeared first on Cotidianul RO .

- Momente de coșmar pentru familia lui Tzanca Uraganu. Nepotul celebrului manelist a murit la 8 ani. Toata lumea spera la o minune... insa baiețelul a pierdut lupta cu viața. De ce boala suferea Lucas.

- O știre extrem de interesanta a inviorat astazi scenele politice internaționale: șeful unuia dintre serviciile secrete din Romania s-ar fi intalnit in secret cu președintele Bashar al-Assad, intr-o vizita misterioasa la Damasc, conform presei din Siria. Detalii explozive, generatoare de controverse…

- Informație exploziva! Șeful Serviciului Secret din Romania, intalnire de taina cu presedintele Bashar al Assad, la Damasc (presa din Siria)Informatie exploziva prezentata de jurnalistii sirieni: șeful serviciilor secrete romanesti s-ar fi intalnit chiar cu presedintele Siriei, Bashar al Assad, dar…

- In aceasta dimineața este doliu in Romania, dupa ce s-a aflat ca Ilie Șerbanescu a murit la 81 de ani. Fostul ministru al Reformei suferea de o boala grava. Doliu in Romania. A murit Ilie Șerbanescu, la 81 de ani Dupa Revoluția din decembrie 1989, printre cei care au pus umarul la reformarea economica…