- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, dupa o convorbire telefonica cu omologul sau de la București, Klaus Iohannis, ca Romania pregatește un nou pachet de asistența militara pentru Ucraina.

- Joe Biden i-a cerut lui Klaus Iohannis, in Biroul Oval, ca unul din sistemele Patriot pe care Romania le deține sa fie trimis Ucrainei. Romania ar putea fi pregatita sa trimita o parte dintre sistemele sale de aparare antiaeriana Patriot in Ucraina, a declarat presedintele Klaus Iohannis pe 7 mai,…

- Aflat la Washington, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat dupa intrevederea de marți de la Casa Alba cu președintele SUA, Joe Biden, ca putem spera ca problema Visa Waiver pentru Romania se va rezolva intr-un viitor apropiat. „Sunt foarte multe discuții tehnice aici. Știți ca Visa Waiver…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți seara, dupa discutia cu presedintele Klaus Iohannis, ca Romania este esentiala pentru apararea Flancului Estic al Aliantei si va continua sa sprijine Ucraina. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat, marti seara, ca a avut…

- Ajutorul umanitar este foarte important in continuare, dar si ajutorul militar este relevant pentru Ucraina, iar Romania va continua sa sprijine tara vecina ‘pe toate palierele’, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis. El participa la cea de-a IX-a editie a Summitului Initiativei celor Trei Mari…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marti, 2 aprilie, legea care prevede privind scaderea varstei de mobilizare militara de la 27 la 25 de ani, in conditiile in care fortele armate raman fara oameni in fata invaziei ruse, informeaza Ukrainska Pravda și AFP, citata de Agerpres.Proiectul…

- Președintele Klaus Iohannis s-a pronunțat, la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro in format extins, care au avut loc la Bruxelles, pentru extinderea UE și le-a spus liderilor europeni ca statul roman va continua sa ofere Ucrainei asistența „umanitara, militara”, precum și in privința…