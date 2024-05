Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu a fost sancționat de conducerea Penitenciarului Poarta Alba, in urma interviului telefonic acordat de acesta luna trecuta. Tanarul care s-a urcat drogat la volan și a provocat tragedia rutiera din 2 Mai are viața grea dupa gratii. Comisia de disciplina a Penitenciarului Poarta Alba a decis…

- Ioana Ancuța Popoviciu, judecatoarea din procesul lui Vlad Pascu, autorul tragediei de la 2 Mai, ar fi recunoscut ca are probleme medicale, de natura psihiatrica. In urma cu mai mulți ani, magistratul a facut obiectul mai multor sesizari catre Inspecția Judiciara, fiind acuzata atat de atitudini nepotrivite…

- Ancuța Popoviciu, judecatoarea din procesul lui Vlad Pascu, a fost audiata, miercuri, timp de doua ore la Secția pentru judecatori din Consiliul Superior al Magistraturii, iar cand a ieșit a stat mai bine de un minut in fața reporterilor care o bombardau cu intrebari, fara sa raspunda la niciuna dintre…

- Judecatoarea care ar fi umilit familiile victimelor tragediei din stațiunea 2 Mai ramane in procesul lui Vlad Pascu. Cererea de abtinere a acesteia a fost respinsa, vineri, iar decizia instantei este definitiva. “Respinge, ca nefondata, cererea de abtinere formulata de catre doamna judecator Popoviciu…

- Consiliul Superior al Magistraturii a amanat, miercuri, decizia in cazul judecatoarei din dosarul accidentului de la 2 Mai. Inspectia Judiciara solicitase suspendarea acesteia din functie, iar cererea va fi judecata pe 24 aprilie. Inspectia Judiciara a trimis Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara…

- Vlad Pascu și-a recunoscut faptele, iar judecatoarea din Mangalia a acceptat procedura simplificata in tragedia de la 2 Mai. Vlad Pascu este audiat la Judecatoria Mangalia unde se judeca procesul in care este acuzat ca, in august anul trecut, a ucis doi tineri și a ranit alți trei, intr-un accident…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, miercuri, ca a dispus trimiterea Corpului de Control al ministerului la Penitenciarul de la Poarta Alba, pentru a verifica daca au fost respectate toate normele legale sau daca s-au luat masuri speciale in cazul lui Vlad Pascu, care a fost protejat de polițiști…