- Dosarul „2 Mai” va fi reluat de la zero, dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat cererea judecatoarei din dosarul lui Vlad Pascu de a fi mutata la o alta instanța. „Noi doar asta vrem, sa se faca dreptate și ca Vlad Pascu sa-și primeasca pedeapsa pe care o merita. Nu vrem nimic altceva”,…

- Judecatoarea din procesul lui Vlad Pascu continua sa șocheze rudele victimelor. Astazi, aceasta intrebat-o pe mama Robertei daca a participat la inmormantarea fiicei ei. Si nu a fost singura remarca nepotrivita, in contextul in care pentru mama lui Sebi, marturia uneia dintre supravietuitoare a fost…

- La doar cateva zile dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a decis ca judecatoarea lui Vlad Pascu, Ancuța Popoviciu, sa nu fie suspendata din funcție, un protest are loc astazi, 2 mai 2024, in Vama Veche. Oamenii nu sunt mulțumiți de modul in care se desfasoara procesul lui Vlad Pascu, tanarul…

- CSM a decis in urma cu scurt timp ca judecatoarea Ancuța Popoviciu, cea care judeca dosarul lui Vlad Pascu, sa ramana in funcție! Așadar, cererea Inspecției Judiciare de a o suspenda din funcție a fost respinsa! Judecatoarea lui Vlad Pascu ramane in funcție! Consiliul Superior al Magistraturii a analizat…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a oferit prima reacție dupa spectacolul mut oferit de judecatoarea lui Vlad Pascu in fața presei, dupa ce a fost audiata la Consiliul Superior al Magistraturii. Va reamintim ca judecatoarea Ancuța Popoviciu a tacut pur și simplu in fața jurnaliștilor. Ministrul Justiției…

- Ancuța Popoviciu, judecatoarea din procesul lui Vlad Pascu, a fost audiata, miercuri, timp de doua ore la Secția pentru judecatori din Consiliul Superior al Magistraturii, iar cand a ieșit a stat mai bine de un minut in fața reporterilor care o bombardau cu intrebari, fara sa raspunda la niciuna dintre…

- Dupa gestul halucinant de la primul termen al procesului lui Vlad Pascu, judecatoarea a gafat din nou. Tatal lui Sebastian a declarat ca judecatoarea care la termenul anterior a cerut buletinul fiului lui mort, l-a intrebat acum cine este. La termenul de azi, parinții victimelor accidentului de la…

- Judecatoarea din Mangalia, care se ocupa de tragicul accident din vara trecuta de la 2 Mai, se afla sub observație in urma acuzațiilor parinților victimelor ca, in timpul primei audieri, aceasta a cerut cartea de identitate a defunctului, fara sa știe de tragicul deces al acestuia. Parinții indurerați…