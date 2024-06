Fosta judecătoare a lui Vlad Pascu este cercetată disciplinar de CSM Ioana Ancuța Popoviciu, fosta judecatoare din dosarul 2 Mai, care striga morții in sala de judecata, este cercetata disciplinar pentru abateri, conform unui comunicat CSM. Magistratul a condus primele ședințe de judecata in dosarul accidentului rutier din localitatea 2 Mai, accident soldat cu moartea a doi tineri, ulterior cerandu-și transferul la o alta instanța. Judecatoarea […] The post Fosta judecatoare a lui Vlad Pascu este cercetata disciplinar de CSM appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

