Stiri pe aceeasi tema

- CSM a decis in urma cu scurt timp ca judecatoarea Ancuța Popoviciu, cea care judeca dosarul lui Vlad Pascu, sa ramana in funcție! Așadar, cererea Inspecției Judiciare de a o suspenda din funcție a fost respinsa! Judecatoarea lui Vlad Pascu ramane in funcție! Consiliul Superior al Magistraturii a analizat…

- Judecatoarea din dosarul accidentului de la 2 Mai, Ioana Ancuta Popoviciu, nu va fi suspendata din functie, a decis, miercuri, Consiliul Superior al Magistraturii, care a respins cererea Inspectiei Judiciare ca neintemeiata.

- Ancuța Popoviciu, judecatoarea din procesul lui Vlad Pascu, a fost audiata, miercuri, timp de doua ore la Secția pentru judecatori din Consiliul Superior al Magistraturii, iar cand a ieșit a stat mai bine de un minut in fața reporterilor care o bombardau cu intrebari, fara sa raspunda la niciuna dintre…

- Ancuța Popoviciu, judecatoarea din procesul lui Vlad Pascu, a dat o adevarata reprezentație actoriceasca fara cuvinte. Audiata astazi timp de doua ore la Secția pentru judecatori din Consiliul Superior al Magistraturii, Popoviciu a stat ulterior mai bine de un minut in fața reporterilor care o bombardau…

- Intr-un caz care a șocat opinia publica, Vlad Pascu, acuzat de un accident rutier in urma caruia doi tineri și-au pierdut viața, va primi o reducere substanțiala a pedepsei dupa ce și-a recunoscut faptele in fața instanței. Procesul controversat a avut loc la Judecatoria Mangalia, iar ultimele informații…

- "Mi-a spus daca baiatul meu este in sala... N-am vazut in viata mea un asemenea judecator. Ii voia buletinul", a povestit Valentin Olariu, tatal lui Sebastian.Momentele care l-au pus la pamant pe acesta. Barbatul a ieșit cu lacrimi in ochi de la primul termen al procesului, oripilat de intrebarile judecatoarei.Ioana…

- Inspecția Judiciara s-a autosesizat in cazul judecatoarei din Mangalia care a fost desemnata in dosarul 2 Mai. Aceasta ar trebui sa soluționeze tragicul accident provicat de Vlad Pascu, in care au murit doi tineri. Judecatoarei Ioana Ancuța Popoviciu i s-a reproșat ca nu a citit dosarul inainte de a…

- In timpul procesului lui Vlad Pacu, femeia a mestecat guma și a intrebat daca unul dintre tinerii morți in accident este in sala. Parinții indurerați cred cu tarie ca judecatoarea a fost manipulata. Parintii tinerilor care și-au pierdut viața in accident au reclamat tergiversarea procesului și atitudinea…