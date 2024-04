CSM a decis in urma cu scurt timp ca judecatoarea Ancuța Popoviciu, cea care judeca dosarul lui Vlad Pascu, sa ramana in funcție! Așadar, cererea Inspecției Judiciare de a o suspenda din funcție a fost respinsa! Judecatoarea lui Vlad Pascu ramane in funcție! Consiliul Superior al Magistraturii a analizat cererea Inspecției Judiciare, care a solicitat […] The post Judecatoarea lui Vlad Pascu ramane in funcție! Decizia CSM de ultima ora appeared first on Puterea.ro .