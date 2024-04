Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii discuta miercuri propunerea Inspectiei Judiciare de suspendare din functie, pana la finalizarea procedurilor disciplinare, a judecatoarei care solutioneaza dosarul lui Vlad Pascu. Ioana Ancuta Popoviciu a fost acuzata…

- Inspecția Judiciara a cerut, miercuri, suspendarea din funcție a judecatoarei Ioana Ancuta Popoviciu, de la Tribunalul Mangalia, cea care are in lucru dosarul 2 Mai. Magistratul a cerut un nou termen pentru a putea fi prezent la dezbateri.„La data de 16 aprilie 2024, ora 15:07, s-a inregistrat pe rolul…

- Inspecția Judiciara cere suspendarea din funcție a judecatoarei Ioana Ancuta Popoviciu, de la Tribunalul Mangalia, cea care are in lucru dosarul 2 Mai. UPDATE: CSM discuta maine cererea IJ Secția pentru Judecatori in Materie Disciplinara urmeaza sa analizeze miercuri, de la ora 10:00, solicitarea Inspecției…

- Inspecția judiciara cere anchetarea judecatoarei din procesul lui Vlad Pascu, criminalul de la 2 Mai.Inspectorii considera ca daca magistratul ar fi lasat sa isi desfașoare in continuare procedurile in instanța, ar aduce atingere grava prestigiului justiției. Tocmai de aceea au formulat o propunere…

- La noul termen pe fond, parinții celor doi studenți uciși in accidentul tragic provocat de Vlad Pascu vor da din nou ochii cu magistratul care i-a sfidat pe toata perioada procesului.Valentin Olariu, tatal lui Sebastian: „Mi-a spus daca baiatul meu este in sala... n-am vazut in viața mea un asemenea…

- "Mi-a spus daca baiatul meu este in sala... N-am vazut in viata mea un asemenea judecator. Ii voia buletinul", a povestit Valentin Olariu, tatal lui Sebastian.Momentele care l-au pus la pamant pe acesta. Barbatul a ieșit cu lacrimi in ochi de la primul termen al procesului, oripilat de intrebarile judecatoarei.Ioana…

- In timpul procesului lui Vlad Pacu, femeia a mestecat guma și a intrebat daca unul dintre tinerii morți in accident este in sala. Parinții indurerați cred cu tarie ca judecatoarea a fost manipulata. Parintii tinerilor care și-au pierdut viața in accident au reclamat tergiversarea procesului și atitudinea…