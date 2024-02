Stiri pe aceeasi tema

- Magistratul de la Judecatoria Mangalia care a intrebat, joi, daca in sala de judecata sunt și victimele ucise in accidentul de la 2 Mai comis de Vlad Pascu este judecatoarea Alina Ioana Popoviciu, sancționata de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) in 2023 pentru exercitarea funcției cu rea-credința…

- A inceput procesul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis vara trecuta doi tineri in stațiunea 2 Mai! Parinții victimelor spun insa ca tot procesul este o facatura și vin cu acuzații grave la adresa judecatoarei de dosar, care a fost de acord cu o amanare. Judecatoarea din procesul lui Vlad Pascu…

- In cursul zilei de azi, 22 februarie 2024, o situație de-a dreptul cumplita a avut loc in sala de judecata, unde Vlad Pascu ar fi trebuit sa iși afle sentința in procesul de ucidere din culpa, dupa ce a ucis doua persoane, in vara anului 2023, in localitatea 2 Mai, județul Constanța. Iata cine este…

- Procesul lui Vlad Pascu, baiatul de 19 ani care, drogat fiind, a intrat cu mașina in doua grupuri de opt tineri la 2 Mai, iar doi studenți au murit, in vara anului trecut, a avut primul termen joi, la Judecatoria Mangalia.Procesul a fost amanat, insa, la cererea lui Vlad Pascu, care nu a fost reprezentat…

- Parintii tinerilor morti la 2 Mai in accidentul produs de Vlad Pascu au fost nemultumiti de faptul ca procesul care trebuia sa inceapa joi, la ora 9.00, a fost amanat pentru ora 12.30, dar si de atitudinea avuta de judecatoare. Ei sustin ca aceasta mesteca guma atunci cand a intrat in sala. ”Copilul…

- Joi, 22 februarie, la Judecatoria Mangalia, este primul termen in procesul soferului drogat care, in august anul trecut, a ucis doi tineri cu masina, langa 2 Mai. Procesul era programat sa inceapa la ora 9.00. Dar, pentru ca Vlad Pascu, acuzat de ucidere din culpa, a fost dus mai intai la Tribunalul…

- La Judecatoria Mangalia au ajuns, astazi, parinții tinerilor decedați in accidentul rutier din 2 Mai. Tatal lui Sebastian Olariu are la el o fotografie cu baiatul ucis in accident. In schimb, Vlad Pascu va fi audiat prin videoconferința."Asta este sfidare! Pe cine platim noi? Din banii noștri? Doamna…

- Magistratul Augustina Liliana Vengherschi a solicitat numirea in functia de judecator al Judecatoriei Targoviste.Augustina Liliana Vengherschi, fost prim procuror delegat al Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia, a facut cerere la Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi numita in functia…