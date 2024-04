Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, acuzat de coruptie și pus sub control judiciar cu interdictia de a exercita functia de presedinte al Consiliului Judetean Prahova, si-a depus, miercuri, semnaturile si dosarul de candidatura pentru un al doilea mandat de presedinte al Consiliului Judetean…

- Cristian Popescu Piedone, presedintele executiv al PUSL, a anuntat ca isi va depune astazi candidatura pentru Primaria Bucuresti la alegerile locale din 9 iunie 2024. Cristian Popescu Piedone a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca isi va depune candidatura in mod oficial la Biroul Electoral Central.…

- Partidul Umanist Social Liberal a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central, listele pentru alegerile europarlamentare. Presedintele executiv al PUSL, Cristian Popescu Piedone, a declarat ca au fost stranse pentru alegerile europarlamentare 310.000 de semnaturi. „Le-am depus astazi, am intrat, ne-am…

- Alianta PSD-PNL a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, lista comuna de candidati pentru alegerile europarlamentare. ”Eu am mare incredere in acest demers si sunt convins ca si cetatenii Romaniei vad in aceasta lista comuna un angajament al celor doua partide pentru Romania”, a afirmat liderul…

- Un consilier local din Brașov a uitat sa inchida camera telefonului in timpul unei ședinte din cadrul Comsiei 4, care avea loc pe platforma Zoom. Ședința putea fi urmarita live și de cetațeni pe pagina de Facebook a Primariei Brașov. Adrian Codreanu, consilier local al Primariei Brașov din partea PNL,…

- Delegatia din Timis a votat in unanimitate impotriva aliantei electorale cu PSD la Consiliul National Extraordinar al PNL de duminica seara. Toti cei 21 de delegati ai judetului Timis au votat impotriva acestei aliante pe care liberalii timiseni o considera nefireasca, anunta filiala intr-un comunicat…

- Nicusor Dan, primarul Municipiului București, a dezvaluit, la Antena 3 CNN, ce salariu net are ca edil si a vorbit despre banii pe care i-a strans in cei patru ani de mandat.l Nicusor Dan are un teren de 7.460 mp in Brasov, un autoturism Citroen din 1986 si mai multe imprumuturi, potrivit declarației…

- Eurodeputata Corina Crețu a anunțat ca demisioneaza din partidul condus de Victor Ponta, Pro Romania, dupa anunțul negocierilor purtate de Biroului Executiv al Pro Romania pentru o alianța cu AUR, partid condus de George Simion. Corina Crețu a scris pe Facebook ca sprijinul pentru populism este un…