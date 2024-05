Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 – Municipiul București a hotarat in ultima zi sa admita candidatura senatoarei Diana Șoșoaca la funcția de primar general al Capitalei, dupa ce inițial i-au respins dosarul din cauza numarului prea mic de semnaturi valide. Pe 27 aprilie Biroul Electoral al Municipiului București a respins dosarul de candidatura al […] The post Biroul Electoral s-a sucit: Diana Șoșoaca, admisa sa candideze la Primaria Capitalei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .