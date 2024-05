Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin junioare II de la CSM Olimpia Satu Mare este la un punct distanța de calificarea la turneul final al Campionatului Național, dupa ce joi a invins, in sala LPS-Ecaterin Both, formația AHCS Citu Timișoara, scor 37–34. Meciul etapei a 5-a din Grupa de Valoare 4 a fost unul echilibrat.…

Doua sportive de la CSM Olimpia Satu Mare, membre a secției de judo, antrenate de Marian Halas, au participat la sfarșit de saptamana la finala Campionatului Național U23,...

La sfarșitul saptamanii trecute judoka de la CSM Olimpia Satu Mare au participat la Campionatul Național individual U15 și U13, ce a avut loc la Arad.

- Echipa de handbal feminin de la CSM Olimpia Satu Mare a obținut o victorie categorica in fața ultimei clasate din serie, LPS Banatul Timișoara, in etapa a 3-a al Campionatului Național juniori II, Grupa Valoare, scor 36–22. Elevele antrenorului Ciprian Marieș au ieșit hotarate pe teren, și nu le-au…

Echipa de tenis de camp a Romaniei Romania s-a calificat la turneul final al Billie Jean King Cup, dupa ce a invins echipa Ucrainei cu scorul de 3- 2.

Aradul a gazduit la final de saptamana Campionatului Național individual de judo seniori, competiție la care sportivii de la CSM Olimpia Satu Mare au obținut rezultate excelente, ....

- Echipa feminina Under 16 a CSM Constanta a obtinut o victorie importanta in drumul spre calificarea la turneul final al Campionatului National al acestei categorii de varsta, scor 65 47 pe teren propriu cu CSM Sportul Studentesc Bucuresti. Cu Alina Serban si Norbert Kovasch pe banca tehnica, CSM Constanta…