- Tricolorele Ana Bogdan si Jaqueline Cristian au calificat Romania sambata pentru prima data in turneu final al Billie Jean King Cup, dupa ce le-au batut pe gemenele ucrainence Liudmila si Nadia Kicenok cu 3-2. Citește și: Salvamontiștii din Campulung Muscel, intervenție de urgența. Mai mulți turiști…

- Romania s-a calificat in premiera la turneul final al Billie Jean King Cup, dupa ce a invins Ucraina cu scorul de 3-2, sambata, la Fernandina Beach. Tricolorele au revenit dupa ce au fost conduse cu scorul de 2-0. Romania a reusit o revenire spectaculoasa dupa ce a fost condusa cu 2-0 si va juca la…

- Romania face istorie in lumea tenisului feminin! Dupa o batalie epuizanta și plina de suspans, echipa romana s-a calificat in turneul final al Billie Jean King Cup, demonstrand o rezistența și determinare remarcabila in fața Ucrainei. Jaqueline Cristian ș

- Perechea Ana Bogdan/Jaqueline Cristian a adus calificarea echipei Romaniei la turneul final al Billie Jean King Cup, impunandu-se in ultimul meci al intalnirii cu Ucraina de la Fernandina Beach (SUA). Dupa ce in prima zi a intalniri scorul general a fost 2-0 pentru Ucraina, a doua zi a fost fara greseala…

- Echipa Romaniei s-a calificat in premiera la turneul final al Billie Jean King Cup, dupa ce a invins Ucraina cu scorul de 3-2, sambata, la Fernandina Beach (Florida), printr-un punct adus la dublu de perechea Ana Bogdan/Jaqueline Cristian.

- Romania a reușit sa se califice sambata noapte la turneul final al Billie Jean King Cup, dupa ce a invins echipa Ucrainei cu 3 la 2, revenind fantastic dupa ce in prima zi a fost condusa cu 0-2.

- Australia si Japonia s-au calificat sambata la turneul final al Billie Jean King Cup dupa ce au trecut de Mexic, respectiv de Kazahstan, informeaza AFP.La Brisbane, Australia, cu Samantha Stosur debutand in ipostaza de capitan nejucator, a invins Mexicul cu 4-0.

