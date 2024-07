Rugby: Tomitanii Constanta, la turneul final cu inca o echipa. Dupa Under-16, vor sa intre in careul de asi si la U-14 (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- CSM Constanta a ocupat locul cinci la turneul final al Campionatului National de juniori 4 la handbal. Echipa de handbal CSM Constanta a incheiat pe locul 5 participarea la turneul final al Campionatului National de juniori 4, de la Cluj Napoca, iar constanteanul Radu Guiu a fost inclus in echipa turneului,…

- Meciul de astazi al Romaniei, de la Campionatul European de fotbal din Germana, cu Ucraina, nu a fost ratat de la fata locului nici de fani constanteni, fie ei simpli suporteri, fie sportivi, fosti sportivi sau care au legatura cu sportul.Iar succesul entuziasmant al tricolorilor, 3 0, le a adus o mare…

- Juniori IV au caștigat cele doua partide disputate astazi la Cluj Napoca, meciuri care au contat pentru turneul final, rezervat acestei categorii de varsta. Turdenii s-au impus in duelul cu Minaur Baia Mare, scor 32-17 și in fața celor de la Olympic RFH, scor 41-25. Maine, turdenii vor evolua in ultima…

- In perioada 12-16 iunie 2024, municipiul Cluj-Napoca va gazdui turneul final al campionatului național de handbal rezervat juniorilor 4. La aceasta competiție ia parte șI echipa LPS Suceava, care va evolua in grupa D, alaturi de CSU Suceava, CS Seini și Preventis Iași. LOT LPS SUCEAVA Portari: Paul…

- In ultima etapa a Grupei Valorice 4, din cadrul Campionatului Național junioare 2, la handbal feminine, CSM Olimpia Satu Mare a caștigat .... The post SPORT SATMAREAN Handbalistele de la CSM Olimpia s-au calificat la turneul final first appeared on Informatia Zilei .

- Echipa de rugby Under 16 de la Tomitanii Constanta a obtinut calificarea la turneul final al intrecerii nationale de la aceasta categorie de varsta juniori 3 , cu doua etape inaintea incheierii sezonului regular al zonei Muntenia.In etapa a 12 a, Tomitanii antrenor, Cristian Cojocaru a jucat pe teren…

- Romania face istorie in lumea tenisului feminin! Dupa o batalie epuizanta și plina de suspans, echipa romana s-a calificat in turneul final al Billie Jean King Cup, demonstrand o rezistența și determinare remarcabila in fața Ucrainei. Jaqueline Cristian ș

- Echipa Romaniei s-a calificat in premiera la turneul final al Billie Jean King Cup, dupa ce a invins Ucraina cu scorul de 3-2, sambata, la Fernandina Beach (Florida), printr-un punct adus la dublu de perechea Ana Bogdan/Jaqueline Cristian.